Вашингтон, 13 января, 2022, 06:27 — ИА Регнум. Моддеры (разработчики модификаций к видеоиграм) выпустили дополнение к God of War 3, которое добавляет в игру поддержку трассировки лучей и разрешения 8K. Демонстрационный ролик был опубликован 12 января на YouTube-канале AD Massicuro.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Модифицированная игра была запущена через эмулятор RPCS3 на ПК, оборудованном процессором Intel i7 8700K и видеокартой MSI GeForce RTX 3090 SUPRIM X. Издание Wccftech отметила, что результат работы моддеров является «потрясающим» и графика игры выглядит гораздо лучше, чем у официального ремастера God of War 3, который вышел в июле 2015 года.

Напомним, релиз оригинальной игры God of War 3 состоялся на консоли PlayStation 3 более 11 лет назад — 16 марта 2010 года. На известном рейтинговом сайте Metacritic проект имеет оценку 92 балла из 100.