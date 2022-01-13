Новосибирск, 13 января, 2022, 06:28 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров убежден, что закон о пожизненном заключении для педофилов не решит проблемы насилия и детских убийств. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Педофил

«Оглушительная жестокость в отношении малолетнего ребёнка в новогодние дни в Костроме ещё раз показала, что в России назрела необходимость принятия максимально жёстких мер против педофилов-рецидивистов, — подчеркнул депутат. — В публикациях СМИ всё чаще звучит «очередная» трагедия. Как заявляла в декабре уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова, за последние восемь лет количество преступлений сексуального характера в отношении детей и подростков в России выросло на 79%. Вдумайтесь в эту цифру! Сколько ещё должно случиться трагедий и жертв, чтобы мы окончательно осознали, что подобная преступная жестокость должна караться адекватными строгими мерами, такими как — ведение реестра лиц, замеченных в проявлении признаков педофилии, надзор, химическая кастрация».

Панфёров также считает, что сегодня на повестке дня остро встает вопрос отмены моратория на смертную казнь для педофилов-убийц.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заверил, что будет сделано всё, чтобы закон о пожизненном заключении для педофилов был принят в январе 2022 года.

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