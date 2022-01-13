Москва, , 06:28 — REGNUM Пакет акций АО «Центральный конструкторско-технологический институт», который принадлежит государству, планируется продать с аукциона 4 марта 2022 года. Лот из 4 039 обыкновенных именных акций, составляющий 100% уставного капитала института, оценили в 109 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные документации с сайта «Российского аукционного дома».

В типографии

Заявки от претендентов начали принимать 30 декабря 2021 года, а завершится приём 24 февраля 2022 года. Участников тендера определят 2 марта, а 4 марта пройдёт сам аукцион с шагом повышения цены — 1 млн рублей. Общая номинальная стоимость акций — 4 039 000 рублей.

Институт базируется в Москве и учрежден в 2016 году. Ему принадлежат нежилые помещения общей площадью 717,9 кв. м, расположенные на улице Басманная Новая, 12, стр 2.

Напомним, в 2021 году на продажу также были выставлены пакеты акций сразу нескольких государственных типографий и издательских домов, в том числе крупнейшего на Дальнем Востоке полиграфического комплекса «Дальпресс».