В Красноярске эвакуируют торговые центры
Красноярск, 13 января, 2022, 06:23 — ИА Регнум. Торговые центры массово эвакуируют 13 января в Красноярске. Об этом сообщается в местных пабликах в соцсетях и телеграм-каналах.
Дарья Драй ИА REGNUM
Торговый комплекс
Людей начали выводить из магазинов утром 13 января из-за сообщений о «минировании».
По данным канала «Красноярск №1», сообщения о «минировании» также поступают и в школы. На местах работают кинологи и сапёры.
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