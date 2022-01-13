Красноярск, 13 января, 2022, 06:23 — ИА Регнум. Торговые центры массово эвакуируют 13 января в Красноярске. Об этом сообщается в местных пабликах в соцсетях и телеграм-каналах.

Дарья Драй ИА REGNUM Торговый комплекс

Людей начали выводить из магазинов утром 13 января из-за сообщений о «минировании».

По данным канала «Красноярск №1», сообщения о «минировании» также поступают и в школы. На местах работают кинологи и сапёры.

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