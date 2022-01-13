Москва, , 06:28 — REGNUM Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью «Российской газете» рассказал о программе реновации в городах Дальнего Востока.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков Duma.gov.ru

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Реновация затронет все столицы регионов Дальнего Востока и города с населением свыше 50 тыс. человек. Также программа распространена на Тынду, Северобайкальск, Большой Камень, Корсаков и Советскую Гавань.

«Все 25 городов представят нам на конкурс концептуальный мастер-план уже в первом квартале 2022 года. Не менее трех мастер-планов, один из которых Владивосток, представим на ВЭФ-2022.

Мастер-планы должны дать ответы на главные вопросы: о чем этот город? Какова его главная проблема? Что нужно создать в первую очередь, чтобы жители быстро почувствовали улучшение качества жизни? Какая экономика есть и какая создается? И те города, которые справятся с этой задачей лучше всего, покажут самый эффективный и быстрый путь к улучшению качества города, получат первыми средства на реновацию», — пояснил министр Алексей Чекунков.

Глава Минвостокразвития добавил, что проигравших не будет. Все идеи, независимо от победы в конкурсе, будут совместно реализованы.

«Если города определят, что кому-то нужна набережная, кому-то новый парк, кому-то модернизация системы освещения или общественного транспорта, то пропорционально населению этих городов мы будем стараться выделять средства по механизмам единой субсидии и дальневосточной концессии. С тем, чтобы все 25 городов в течение ближайших пяти лет вошли в эту программу и жители почувствовали осязаемый прогресс и улучшение качества городской среды», — заверил Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, дальневосточные кварталы появятся в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Приморье, Якутске, Благовещенске, Улан-Удэ и в Чите.