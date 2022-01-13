Варшава, 13 января, 2022, 06:15 — ИА Регнум. Долгосрочный контракт на поставку в Польшу от 200 тыс. до 337 тыс. баррелей нефти в сутки подписали саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco и польский энергетический концерн Orlen. Об этом 12 января сообщила на своем сайте польская организация.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

Кроме того, Saudi Aramco до 14 января должна купить у Orlen 30 процентов ее доли в нефтеперерабатывающем предприятии Lotos в Гданьске, чего требуют власти ЕС. Решение о слиянии Lotos и Orlen было принято еще 2021 года, однако Еврокомиссия одобрила сделку только в 2018 году.

Кроме того, 417 автозаправочных станций (80% от всего их числа) Lotos будут проданы венгерской компании MOL, а под контроль Orlen за примерно €229 млн перейдут 144 АЗС из Венгрии, а также 41 подобный объект из Словакии.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года Saudi Aramco завершила процесс приобретения 17% южнокорейской компании Hyundai Oilbank за около $1,53 млрд.