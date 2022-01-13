Вашингтон, 13 января, 2022, 06:13 — ИА Регнум. В сеть выложили видео, в котором сравнивается графика версий игры God of War для PlayStation 5 и ПК. Ролик был опубликован 12 января на YouTube-канале портала GameSpot.

Постер компьютерной игры God of War

Видео даёт понять, что в целом графика ПК-версии God of War выигрывает благодаря большему числу настроек, например геймеры могут повысить качество текстур, моделей и деталей окружения. Редакция портала GamesRadar отметила, что при этом, если сравнивать записи игрового процесса на одном экране, то разницу графики God of War на ПК и PS5 заметить достаточно трудно. Авторы ролика обратили внимание, что ПК-версия игры сильно выигрывает в отображении теней.

Напомним, релиз God of War на платформе ПК состоится 14 января 2022 года. Изначально игра вышла на 13 июня 2018-года как эксклюзив консоли PlayStation 4. Ранее ИА REGNUM опубликовало двухчасовое видео с демонстрацией ПК-версии игры.