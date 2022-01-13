Благовещенск, , 06:25 — REGNUM В Амурской области намерены учесть особенности нового штамма COVID-19 «Омикрон» и в связи с этим сократят сроки проведения ПЦР-тестирования. Кроме того, в регионе с целью консультирования жителей появятся специальные колл-центры при ковидных госпиталях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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Руководство региона также предполагает, что заразившиеся «Омикроном» будут находиться дома на самоизоляции, а бесплатные лекарства им будут приносить волонтёры. Власти также обещают ускорить выдачу медсертификатов тем, у кого есть антитела к COVID-19.

«У нас задача — выработать коллективный иммунитет. Тех людей, кто переболел неофициально и у которых есть антитела, надо зафиксировать, внести в базу и выдавать им QR-код. Порядок на уровне федерации сейчас разрабатывается», — подчеркнул губернатор Приамурья Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Амурской области Василий Орлов считает, что до распространения в регионе нового штамма коронавируса «Омикрон» осталось меньше месяца.