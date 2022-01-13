Приштина, , 06:36 — REGNUM Посол США в Косово Джеффри Ховеньер 12 января провел встречу с пресс-секретарем премьер-министра республики Альбина Курти Бесником Бислими, о чем сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

Джефф Ховеньер State.gov

Дипломат назвал встречу продуктивной и заявил, что США намерены содействовать заключению Косово и Сербией соглашения о взаимном признании в ходе диалога при посредничестве ЕС.

Напомним, Ховеньер вручил верительные грамоты президенту Косово 10 января.

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