Приштина, Сербия, 13 января, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Посол США в Косово Джеффри Ховеньер 12 января провел встречу с пресс-секретарем премьер-министра республики Альбина Курти Бесником Бислими, о чем сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

State.gov Джефф Ховеньер

Дипломат назвал встречу продуктивной и заявил, что США намерены содействовать заключению Косово и Сербией соглашения о взаимном признании в ходе диалога при посредничестве ЕС.

Напомним, Ховеньер вручил верительные грамоты президенту Косово 10 января.