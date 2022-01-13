Тегеран, , 06:36 — REGNUM 12 января официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил: «К сожалению, второй год подряд из-за несправедливых и незаконных американских санкций Тегеран сталкивается с трудностями в оплате членских взносов в ООН». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Иран, как один из основателей и активных членов Организации Объединенных Наций, естественно, считает себя приверженным полной выплате своих членских взносов в Организацию Объединенных Наций, а также другие международные организации и учреждения», — заявил Хатибзаде.

Он отметил: «Несмотря на возникшую проблему, правительство Исламской Республики Иран предоставило необходимые ресурсы для оплаты расходов на членство в ООН и ведет переговоры для решения этого вопроса».

По словам иранского представителя, в настоящее время рассматривается вопрос о предоставлении безопасного канала для осуществления оплаты по членству в организации.

Представитель министерства иностранных дел в конце призвал, чтобы генеральный секретарь ООН и Секретариат учитывали особые условия, в которых оказались Иран и некоторые другие страны из-за незаконно введенных санкций США.