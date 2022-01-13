Москва, 13 января, 2022, 06:17 — ИА Регнум. О реализации программы «Дальневосточный квартал», направленной на развитие комплексного жилищного строительства, рассказал в интервью «Российской газете» глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Minvr.gov.ru На Дальнем Востоке

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По словам министра, дальневосточные кварталы появятся в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Приморье, Якутске, Благовещенске, Улан-Удэ и в Чите.

Там, где выбранные участки свободны от любых прав третьих лиц, проектирование начнется уже в 2022 году. Отобрано восемь площадок.

«Программа «Дальневосточный квартал» даст дополнительно 2,2 млн квадратных метров жилья на Дальнем Востоке. Каждый из дальневосточных кварталов изменит образ города и повлияет на цены. Для сравнения, за год на всей Камчатке были сданы немногим более 60 тыс. кв. метров нового жилья, а один только дальневосточный квартал — 120 тыс. Еще больший контраст — Магадан, который в 2019 году сдал всего 9 кв. метров — один дом. А там планируется построить более 200 тыс. кв. метров. Это фактически новый Магадан. Только увеличением предложения мы можем сбалансировать спрос и понизить цены.

К сожалению, из-за небольшого объема строительства, так называемой точечной застройки, во многих регионах у нас не получалось создать новое качество жизни. Дом появлялся, но подъезд к нему, окружение, тротуары, детские площадки не подтягивались. Вокруг одного дома создать всю социальную инфраструктуру сложно», — рассказал Алексей Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков анонсировал скорое введение новых мер стимулирования рождаемости, в частности, выплаты дальневосточникам на третьего ребёнка.