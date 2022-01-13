Вашингтон, 13 января, 2022, 05:56 — ИА Регнум. Старт грузового космического корабля Cygnus американской корпорации Northrop Grumman к Международной космической станции (МКС) запланирован на февраль. Об этом 12 января сообщила пресс-служба национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

МКС

Ракета-носитель Antares стартует с космодрома на острове Уоллопс в американском штате Вирджиния 19 февраля. Предварительно, запуск запланирован на 12:39 по времени восточного побережья США (20:39 мск).

Это уже 17-я миссия по доставке полезных грузов на МКС. В этот раз на орбиту доставят новые водородные сенсоры для системы рекуперации кислорода, современная система для улучшения техники выращивания растений и аккумуляторные литий-ионные батареи.

На борту МКС в настоящий момент несут вахту российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, американские астронавты Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также немец Маттиас Маурер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия отправит на МКС в 2022 году три грузовых корабля «Прогресс МС».