Тегеран, , 06:37 — REGNUM 12 января министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан в телефонном разговоре со своим казахским коллегой Мухтаром Тилеуберди обменялся мнениями по наиболее важным вопросам сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе телефонного разговора Амирабдоллахиан отметил позитивные и дружественные отношения двух стран, указав на волю сторон к продолжению такой тенденции.

«Исламская Республика Иран внимательно следит за беспорядками в Казахстане с момента их начала, поддерживает законное правительство Казахстана и осуждает иностранное вмешательство в эту страну», — подчеркнул иранский представитель.

Министр иностранных дел Казахстана, со своей стороны, проинформировал своего иранского коллегу о текущих событиях в его стране. Он отметил, что основы внешней политики Казахстана в отношениях с Ираном остаются такими же, как и прежде.

Мухтар Тилеуберди высоко оценил позицию Исламской Республики Иран во время недавних событий в Казахстане и подчеркнул, что предстоящий визит президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Иран все еще стоит на повестке дня.