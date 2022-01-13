Тегеран, , 06:41 — REGNUM 12 января президент Сирии Башар Асад на встрече с министром дорог и развития сельских районов Ирана Ростамом Касеми подчеркнул необходимость начала новых совместных ирано-сирийских проектов для обеспечения интересов обеих стран. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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На встрече в Дамаске сирийский президент заявил, что новые совместные проекты, в дополнение к коммерческому и экономическому взаимодействию, необходимы странам для дальнейшего продвижения их интересов, а также укрепления уз дружбы.

Тем временем на встрече были рассмотрены пути расширения двусторонних сделок между государственным и частным секторами двух стран.

Министр дорог и развития сельских районов Ирана подчеркнул решительную позицию Ирана в поддержку сопротивления сирийского народа в кампании против террористов и заявил о заинтересованности Ирана в расширении двустороннего сотрудничества в областях, которые могут обеспечить интересы двух дружественных стран.

Ростам Касеми, который является главой иранского Совместного экономического комитета Ирана и Сирии, прибыл в сирийскую столицу во главе высокопоставленной экономико-политической делегации с трехдневным визитом. Он был торжественно принят в международном аэропорту Дамаска министром экономики Сирии Самером аль-Хали и иранским послом Мехди Собхани.