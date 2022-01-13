Тегеран, 13 января, 2022, 06:43 — ИА Регнум. 12 января главный переговорщик Ирана по ядерной сделке Али Багери Кани прибыл в венский дворец Кобург для переговоров с представителями трех европейских стран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Mostafa Asgari Али Багери Кяни

По прибытии Багери Кани провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства ЕС Энрике Мораей, а затем встретится со своими коллегами из Великобритании, Франции и Германии.

Высокопоставленный иранский переговорщик и представители трех европейских стран также проводят встречу уже второй день подряд с целью координации по ряду вопросов касательно снятия антииранских санкций и возобновления ядерной сделки.

После переговоров с Багери Кани европейские представители отправились на встречу с американской делегацией.

Встречи экспертных групп также начались в месте проведения переговоров между представителями Ирана и других стран-участниц, а именно Франции, России, Китая, Великобритании и Германии.

Встречи проводятся в рамках восьмого раунда переговоров в Вене. Похоже, переговорный процесс достиг своей пиковой точки.