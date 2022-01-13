Тегеран, 13 января, 2022, 06:44 — ИА Регнум. 12 января командующий пограничной охраной Исламской Республики Иран подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества между Тегераном и Исламабадом, обмена информацией и внедрения механизма, основанного на принципах равенства и общих интересов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Во время своего официального визита в Пакистан бригадный генерал Ахмад Али Гударзи встретился в портовом городе Карачи с контр-адмиралом Мирзой Фавадом Амином Бегом, генеральным директором Агентства морской безопасности Пакистана.

На встрече присутствовали военный атташе Ирана в Пакистане полковник Мостафа Ганбарпур и члены делегаций двух стран.

Командующий пограничной службой Ирана во время встречи призвал к созданию механизма, основанного на принципах равенства, общих интересов и взаимного уважения, с целью создания почвы для плодотворного морского сотрудничества и обмена информацией между двумя соседними странами.

Он отметил, что в рамках морского сотрудничества обе страны должны проводить поисково-спасательные операции, действия по борьбе с морской преступностью и защите морской среды, а также усилить борьбу с нарушениями мер безопасности.

Гударзи сообщил, что с учётом наличия общих границ между Ираном и Пакистаном сотрудничество в области оказания чрезвычайной помощи и спасения, предотвращение преступных деяний, а также выявление преступников и нарушителей являются необходимыми и неизбежными мерами.