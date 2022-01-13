Благовещенск, 13 января, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Жительница Благовещенска написала заявление в полицию после того, как её девятилетнюю дочь удерживал в подъезде незнакомый мужчина. Девочка перепугалась, амурчанин задержан, сообщило ИА ПортАмур.

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«Дочь пришла со школы, зашла в подъезд и за ней мужчина зашёл. Выключил свет в подъезде и держал ее за руку очень сильно и крепко. Она пыталась вырваться, вырвалась и домой зашла. Зашла напуганная, давай рассказывать, плакать», — рассказала женщина.

Охранник расположенного рядом с её домом магазина рассказал, что мужчина «дежурил» там — три раза приходил и бродил по торговым помещениям. Амурчанка обратилась в полицию, после этого подозрительный житель Благовещенска был задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске педофил пытался изнасиловать школьницу в подъезде. 42-летний мужчина обвиняется в развратных действиях и покушении на изнасилование несовершеннолетней.