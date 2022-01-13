, 06:45 — REGNUM 12 января министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 131 972, причем 32 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Еще 32 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 131 972 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 2089 новых случаев заражения COVID-19, при этом 284 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 056 633 пациента из общего числа 6 212 387 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете подчеркивается, что 1533 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 60 217 847 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 52 896 482 человека на данный момент сделали повторную прививку.