Тегеран, , 06:46 — REGNUM 12 января МИД Республики Корея объявил, что Соединенные Штаты уполномочили правительство Южной Кореи направить иранскому инвестору просроченную компенсацию в соответствии с соглашением об урегулировании споров между инвесторами и государством (ISDS). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно полученным данным, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выдало специальную лицензию, чтобы позволить правительству Сеула выплатить компенсацию иранскому инвестору за неудачное поглощение Daewoo Electronics в 2010 году.

В июне 2018 года Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) обязал правительство Сеула выплатить инвесторы около 73 миллиардов вон (63 миллиона долларов), но платеж не был произведен из-за санкций США в отношении Ирана.

Министерство заявило, что специальная лицензия, которая выдается в каждом конкретном случае, позволит правительству Сеула использовать финансовую систему США для отправки денег иранскому инвестору. Точная сумма денег, подлежащая отправке, скорее всего, будет определена в ходе последующих консультаций.