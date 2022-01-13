Тегеран, 13 января, 2022, 06:46 — ИА Регнум. 12 января МИД Республики Корея объявил, что Соединенные Штаты уполномочили правительство Южной Кореи направить иранскому инвестору просроченную компенсацию в соответствии с соглашением об урегулировании споров между инвесторами и государством (ISDS). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно полученным данным, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выдало специальную лицензию, чтобы позволить правительству Сеула выплатить компенсацию иранскому инвестору за неудачное поглощение Daewoo Electronics в 2010 году.

В июне 2018 года Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) обязал правительство Сеула выплатить инвесторы около 73 миллиардов вон (63 миллиона долларов), но платеж не был произведен из-за санкций США в отношении Ирана.

Министерство заявило, что специальная лицензия, которая выдается в каждом конкретном случае, позволит правительству Сеула использовать финансовую систему США для отправки денег иранскому инвестору. Точная сумма денег, подлежащая отправке, скорее всего, будет определена в ходе последующих консультаций.