Тегеран, 13 января, 2022, 06:46 — ИА Регнум. Катар и Иран неизменно поддерживают благоприятные, стабильные и дружественные связи. Отныне администрация иранского президента Ибрагима Раиси стремится открыть новую главу в отношениях с арабской нацией, когда обе страны страдают от экономического терроризма и санкций. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 12 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Турне министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амирабдоллахиана по Западной Азии, которое началось в Омане, завершилось в катарской столице Дохе. Амирабдоллахиан провел переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, а также заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом бен Джассимом Аль Тани.

В ходе встреч министр иностранных дел Ирана подчеркнул необходимость расширения двустороннего и регионального сотрудничества в области торговли, экономики и инвестиций в соответствии с возможностями и преимуществами Исламской Республики в этих направлениях, призвав к большей координации для обмена высокопоставленными делегациями.

Официальные лица Катара и Ирана также обсудили последние события на переговорах в Вене по отмене жестоких антииранских санкций, а также вопросы, связанные с ситуацией в Афганистане и Йемене.

Иран является одной из первых стран, признавших независимость Катара. Государства установили дипломатические отношения 16 октября 1971 года (через месяц после провозглашения независимости Катара). После победы Исламской революции в 1979 году они продолжали отношения на уровне временных поверенных в делах до 1987 года, а затем повысили их до уровня послов.

Доха поддержала Иран, когда Совет Безопасности ООН ратифицировал резолюцию 1696. Катар также поддержал иранскую ядерную сделку 2015 года, официально известную как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в 2015 году.

Исламская Республика оказала поддержку Катару в июне 2017 года, когда дело дошло до экономической осады со стороны Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Египта и Бахрейна под предлогом поддержки терроризма. Осада продолжалась, но была обречена на провал из-за всесторонней поддержки, оказываемой Ираном.