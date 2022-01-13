Тегеран, 13 января, 2022, 06:46 — ИА Регнум. 12 января высокопоставленный иранский представитель законодательной власти заявил, что постоянное соглашение занимает важное место в повестке дня делегации Ирана в Вене (Австрия). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

«Иран стремится к постоянному соглашению, которое будет защищать интересы Исламской Республики», — заявил Вахид Джалалзаде, председатель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике.

«Предложения группы 4+1 о временном соглашении не являются актуальными для Ирана в свете событий последних лет, однако они все же находятся на рассмотрении», — подчеркнул депутат.

Поскольку Иран столкнулся с односторонним уходом одной стороны из СВПД без выплаты компенсации, страна примет соглашение, основанное на укреплении доверия к участникам сделки для служения интересам Исламской Республики», — заявил член парламента.

Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), в мае 2018 года. В ноябре того же года Вашингтон ввел в отношении Исламской Республики так называемые «санкции наивысшего уровня».