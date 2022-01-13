Вашингтон, 13 января, 2022, 05:41 — ИА Регнум. В сети появилась информация о том, какая студия будет разрабатывать новую игру франшизы Twisted Metalв жанре гонок на выживание. Об этом 13 января сообщает портал Eurogamer.

Игра

Ранее СМИ сообщили, что студия Lucid Games, создававшая игру Destruction All-Stars, больше не работает над проектом. Сейчас инсайдеры утверждают, что разработкой игры займётся Firesprite — внутренняя студия PlayStation, знакомая геймерам по хоррор-шутеру The Persistence, а также игре PlayRoom.

Отметим, ранее стало известно, что Firesprite будет работать вместе с Guerrilla Games над проектом Horizon Call of the Mountain. Эта игра разрабатывается для гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR2.