Тегеран, , 06:47 — REGNUM Иранская сельскохозяйственная продукция экспортировалась в пять стран Центральной Азии через пограничный терминал Сарахс в течение как минимум 25 лет, заявил иранский чиновник. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 12 января.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Хабиболла Хейдари, представитель таможни Сарахса, рассказал журналистам в ходе интервью, что экспорт осуществляется через железнодорожный и автомобильный терминалы.

«С начала текущего иранского календарного года (21 марта 2021 года) Иран экспортировал 4750 тонн картофеля с пограничного терминала Сарахс в Туркменистан и другие государства Центральной Азии», — отметил Хейдари.

Такие страны, как Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Казахстан, являются основными направлениями экспорта сельскохозяйственной продукции Ирана с 1996 года.

Мохаммад-Али Багери, генеральный директор таможенного управления Лотфабад Даргаз в провинции Северный Хорасан, ранее заявил, что иранцы экспортировали 122 000 тонн картофеля с этого пограничного терминала в Туркменистан за первые девять месяцев текущего года.

«Ни одна из партий картофеля не была возвращена в течение этого периода», — сказал он, отметив, что картофель является наиболее важной статьей экспорта сельскохозяйственной продукции с пограничного терминала Лотфабад Даргаз.

Багери сообщил, что яблоки, мандарины, апельсины и болгарский перец являлись наиболее экспортируемых сельскохозяйственных товарами в указанный период.

По данным Организации дорожного хозяйства и транспорта провинции Хорасан-Разави, экспорт иранских товаров через Сарахс и Лотфабад в Туркменистан и другие страны Центральной Азии вернулся к масштабам допандемического времени.

За восемь месяцев текущего года иранцы экспортировали 437 612 тонн сельскохозяйственной продукции через пограничные терминалы Сарахс и Лотфабад в Центральную Азию. Для сравнения, за аналогичный период 2019 года экспорт составил 432 670 тонн.