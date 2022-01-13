Тегеран, 13 января, 2022, 06:45 — ИА Регнум. 12 января командующий пограничной охраной Исламской Республики Иран прибыл в пакистанский портовый город Карачи с целью укрепления двустороннего сотрудничества и участия в международных учениях «Барракуда-XI». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Должностные лица Агентства морской безопасности Пакистана, полковник военный атташе Ирана Мостафа Ганбарпур и военный представитель Ирана в Пакистане полковник Омид Сарвари торжественно приняли бригадного генерала Ахмада Али Гударзи в международном аэропорту Джинна.

Иранский командующий находится с визитом в Пакистане по приглашению генерального директора Пакистанского агентства морской безопасности.

В ходе визита бригадный генерал Ахмад Али Гударзи встретится с адмиралом Мирзой Фавадом Амином Бегом, генеральным директором Агентства морской безопасности Пакистана, и примет участие в Международных учениях Barracuda-XI.

Глава и члены иранской делегации в ходе встреч с официальными лицами Пакистана обсудят двустороннее сотрудничество в области морской и региональной безопасности.

Учения Barracuda-XI начались 11 января с участием 19 стран и продлятся до 13 января. Мероприятие проходит в северной части Аравийского моря в пакистанских территориальных водах.