Тегеран, , 06:43 — REGNUM 12 января заместитель начальника судебной системы Ирана по международным делам заявил, что преступный акт убийства ученых-ядерщиков является очевидным нарушением прав человека и не останется безнаказанным. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Казем Гарибабади, секретарь Штаба по правам человека, сделал замечания в своем твиттере по случаю 10-й годовщины мученической смерти иранского ученого-ядерщика Мостафы Ахмади Рошана.

Он заявил: «Сегодня 10-я годовщина мученической смерти одного из граждан моей страны, доктора Мостафы Ахмади-Рошана, ученого, который потратил огромные усилия, направленные на развитие мирных ядерных наук и технологий в Иране»

«Он был благочестивым ученым. Преступный акт убийства ученых-ядерщиков, который является очевидным нарушением прав человека, не останется безнаказанным», — отметил Гарибабади.

Мостафа Ахмади Рошан (8 сентября 1979 — 11 января 2012) являлся иранским ученым-ядерщиком. Он также находился на посту заместителя министра торговли на атомной электростанции в Натанзе.

Ахмади Рошан родился 8 сентября 1979 года в деревне Сангестан провинции Хамедан. Он изучал полимерную инженерию в Технологическом университете Шарифа и опубликовал несколько статей ISI на английском и персидском языках к тому времени, когда ему исполнилось 32 года.