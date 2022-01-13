Казань, , 05:39 — REGNUM Супруги Рашид и Светлана Мурсекаевы не смогли обжаловать решение арбитража Москвы, признавшего их банкротами. Кассационная инстанция также утвердила решение о переходе к реализации имущества бизнесменов, которым принадлежит разорившаяся почти четыре года назад авиакомпания «ВИМ-Авиа», прописанная в Татарии, передаёт ИА REGNUM.

Офис «ВИМ-авиа» Tatar-inform.ru

11 января 2022 года арбитражный суд Московского округа решение первой инстанции от 31 мая 2021 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 сентября 2021 года оставил «без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения».

Чета Мурсекаевых была обанкрочена на основании вступивших в законную силу вердиктов суда по делу о банкротстве ООО «Авиакомпания «ВИМ-АВИА». С них в ходе оспаривания сделок фирмы было взыскано 14,59 и 31,45 млн рублей соответственно.

«В данном случае, учитывая, что должники не исполняют свои обязательства, не представили доказательств наличия источника дохода РФ, не проживают в Российской Федерации, суд находит возможным введение процедуры реализации имущества должника», — отмечала первая инстанция.

Процедура продлится до 18 мая 2022 года.

Напомним, «ВИМ-Авиа» было признано банкротом в 2018 году. Дело о несостоятельности авиакомпании слушается в арбитраже Татарии. Рашид Мурсекаев также стал фигурантом уголовного дела и был объявлен в международный розыск.

При попытке обжаловать банкротный вердикт в апелляционной инстанции Мурсекаевы заявляли, что дело об их банкротстве уже слушается в суде Великобритании, потому в РФ оно должно быть прекращено. Судья посчитал иначе, отклонив притязания.

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