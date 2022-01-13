Москва, 13 января, 2022, 05:50 — ИА Регнум. Глава МинвостокразвитияАлексей Чекунков рассказал «Российской газете» о плюсах и минусах таяния мерзлоты в Арктике.

Арктика

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По словам Чекункова, температура верхних горизонтов вечной мерзлоты в Арктике за последние 30 лет выросла примерно на 1,5−2,5 °C. Для прогнозирования устойчивости зданий и инженерных сооружений Минприроды РФ разрабатывает специальную систему мониторинга вечной мерзлоты. Запланировано бурение более 100 скважин для анализа грунтов и замера динамики. Мониторинг как диагностика — это первый шаг к излечению.

«Остановить процесс таяния вечной мерзлоты невозможно, но адаптироваться к нему можно. Есть серьезные технологические наработки у крупных нефтегазовых компаний, которые десятилетиями успешно работают на вечной мерзлоте — строят сложные тяжелые сооружения, проводят трубопроводы. И все эти наработки сейчас задействуются и в жилищно-коммунальном строительстве в Норильске и Якутске.

Алексей Чекунков заявил, что сокращение ледового покрова в Арктике позволит добывать на шельфе углеводородное сырье, облегчит добычу золота, угля, полиметаллов.

«Но серьезной проблемой при таянии мерзлоты могут стать как выбросы метана, так и распространение патогенов, вирусов, замороженных в слоях вечной мерзлоты. Поэтому здесь очень важен мониторинг и серьезный научный подход.

В некоторых аспектах глобальное потепление помогает России как северной державе — например, расширяется ореол для сельского хозяйства. Больше появляется территорий, где возможно заниматься растениеводством, животноводством. Но вообще современные технологии позволяют делать все что угодно. В Дубае можно кататься на лыжах, а у нас в Магадане и Якутске клубнику выращивают в теплицах. В Якутии есть лыжная трасса в ангаре, стоящем над теплотрассой. И когда снаружи — 50, уж точно погода не для лыж, внутри этого никак не обогреваемого помещения — 10, тепло отдает теплотрасса. Это экзотические примеры, но они показывают тренд. Смекалка и изобретательность людей, живущих в этих суровых условиях, иногда дают такие необычные решения, эффективные и дешевые, которые нигде в мире не встретишь», — рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Как сообщало ИА REGNUM, оттаивание вечной мерзлоты может привести к деформации зданий, построенных на сваях. Под угрозой также находятся дороги и другие объекты инфраструктуры. Прогнозируется, что деградация вечной мерзлоты в Якутске может достигнуть пика к 2030 году.