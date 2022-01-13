Нью-Йорк, США, , 05:31 — REGNUM Ограничительные меры по линии Организации Объединённых наций (ООН) предложил ввести в отношении Пхеньяна Вашингтон за серию ракетных пусков. Об этом 13 января сообщил постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в своём Twitter.

Испытание ракеты КНДР Web.de

Санкции ООН предлагается ввести в ответна шесть запусков баллистических ракет, произведённых Северной Кореей с сентября 2021 года. Постпред США при ООН уточняет, что каждый запуск осуществлялся в нарушение резолюций Совбеза ООН.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ООН назвали ситуацию с запуском Северной Кореей баллистических ракет потенциально опасной.

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