Москва, 13 января, 2022, 05:29 — ИА Регнум. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков анонсировал скорое введение новых мер стимулирования рождаемости, в частности, выплаты дальневосточникам на третьего ребёнка.

Алексей Колчин ИА REGNUM На прогулке с детьми

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«Рассчитываем, что в 2022 году некоторые из них уже будут реализованы в части регионов ДФО, если не во всех. Предлагаем давать миллион рублей за третьего ребенка. Сначала обкатаем эту ключевую меру в качестве «пилота» на части территории Дальнего Востока, в случае успеха распространим на весь ДФО», — цитирует Чекункова «Российская газета».

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Чекунков заявил о планируемом увеличении кешбэка на туры по регионам ДФО.