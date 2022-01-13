Вашингтон, 13 января, 2022, 05:14 — ИА Регнум. Sony не только отказалась от планов прекратить выпуск консолей PlayStation 4, но и наоборот, решила нарастить их производство из-за мирового дефицита электронных компонентов. Об этом 12 января сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на инсайдеров в отрасли.

Иван Шилов ИА REGNUM PlayStation 4

Источники сообщили, что компания планирует произвести ещё около 1 млн PlayStation 4, чтобы компенсировать нехватку PlayStation 5. Отмечается, что Sony подтвердила информацию и, таким образом, производство PS4 не будет остановлено в 2022 году.

Журнал PC Gamer напомнил, что по состоянию на сентябрь 2021 года в мире было продано 13,3 млн PS5. В 2013 году, когда состоялся релиз PS4, компания продала 7,6 млн консолей, а в 2014 — 14,6 млн.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что PlayStation назвала самые загружаемые игры 2021 года на PS4 и PS5. Среди владельцев консолей предыдущего поколения наибольшей популярностью пользовались игры Grand Theft Auto V, Call of Duty: Black Ops Cold War, Minecraft, NBA 2K22 и Call of Duty: Vanguard.