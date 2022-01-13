Благовещенск, , 05:28 — REGNUM В столице Амурской области намерены кардинально изменить подход к работе городских автобусов. Будут изменены маршруты, график движения транспорта станет жёстким. Перемены анонсировал на своей странице в Instagram мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Автобус Rostov-gorod.ru

Читайте также: В Приамурье некому работать на новых городских автобусах Благовещенска

В том числе в городе намерены сократить количество автобусов, но начать использовать более вместительные. Как предполагает глава города, это позволит также решить проблему нехватки водителей в городских транспортных компаниях. Пока ситуация в Благовещенске такова, что автобусов много, но они не придерживаются графика, иногда задерживаются на полчаса и не всегда могут вместить всех пассажиров.

«Считаю, самое важное — это обеспечить горожан максимально удобной сетью маршрутов, с гарантировано стабильным движением автобусов. Если автобус должен прийти по графику на определённую остановку в 6.30, 15.00 или 21.30, он должен быть именно в это время. Ситуации бывают разные, но задержка должна составлять не более двух минут. Скажу так, общественный транспорт в Благовещенске должен стать педантичным и пунктуальным», — подчеркнул Олег Имамеев.

Как сообщало ИА REGNUM, организатор городских перевозок в столице Амурской области, муниципальное предприятие «Автоколонна 1275» вынуждено работать в напряжённой обстановке из-за нехватки водителей. В компании не закрыты 25 вакансий.