В Благовещенске модернизируют систему работы общественного транспорта
Благовещенск, 13 января, 2022, 05:28 — ИА Регнум. В столице Амурской области намерены кардинально изменить подход к работе городских автобусов. Будут изменены маршруты, график движения транспорта станет жёстким. Перемены анонсировал на своей странице в Instagram мэр Благовещенска Олег Имамеев.
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В том числе в городе намерены сократить количество автобусов, но начать использовать более вместительные. Как предполагает глава города, это позволит также решить проблему нехватки водителей в городских транспортных компаниях. Пока ситуация в Благовещенске такова, что автобусов много, но они не придерживаются графика, иногда задерживаются на полчаса и не всегда могут вместить всех пассажиров.
Как сообщало ИА REGNUM, организатор городских перевозок в столице Амурской области, муниципальное предприятие «Автоколонна 1275» вынуждено работать в напряжённой обстановке из-за нехватки водителей. В компании не закрыты 25 вакансий.