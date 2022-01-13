Самара, , 05:13 — REGNUM Управление капитального строительства Самарской области 31 января 2022 года планирует определить подрядчика и проектировщика для создания лыжероллерной трассы в учебно-спортивном центре «Чайка» в муниципальном районе Волжский. Начальная цена лота превышает 149 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Лыжи

Проект профинансируют из бюджета области. В техзадании уточняется, что работы должны проводить квалифицированные рабочие и аттестованные специалисты, имеющие соответствующие разрешительные документы. При этом еще до начала проектирования победитель тендера должен предоставить заказчику список рабочего персонала и инженерно-технических работников своей организации.

Максимальная цена контракта может быть 149 278 761,78 рубля. По сделке предусмотрен аванс в размере 30%. Контракт будет действовать до 31 декабря 2022 года.

Реализация проекта запланирована в том числе на основании госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 — 2023 годы».