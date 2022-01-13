Южно-Сахалинск, 13 января, 2022, 05:10 — ИА Регнум. На Сахалине, где с 12 января бушует мощный снежный циклон, мобилизована группировка сил и средств для ликвидации последствий непогоды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

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«На объектах электроснабжения работают 44 ремонтные бригады в составе 117 человек и 49 единиц техники. На автодорогах задействовано 88 бригад в составе 315 человек и 116 единиц техники. На объектах ЖКХ трудятся 52 бригады в составе 118 человек и 66 единиц техники», — пояснили в правительстве Сахалина.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске из-за циклона, обрушившего на город сильный ветер и снежную метель, 13 января ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).