Москва, , 05:13 — REGNUM Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил о планируемом увеличении кешбэка на туры по регионам ДФО.

Дальний Восток. Тигры Programmes.putin.kremlin.ru

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«Хорошо помогают чартеры. В феврале 2022 года стартует вторая чартерная программа на Сахалин и четвертая чартерная программа из Москвы в Бурятию. Планируется запуск чартеров на Камчатку и в Якутию. Также совместно с Ростуризмом прорабатываем увеличение кешбэка на туристические путевки Дальнего Востока до 40 тысяч рублей. Но, конечно, внутренний туризм — это только первый акт оперы под названием «Бурное развитие туризма на Дальнем Востоке и в Арктике», — сказал в интервью «Российском газете» Алексей Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, программа туристического кешбэка оказала большую помощь развитию внутреннего туризма в России, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.