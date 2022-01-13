Москва, , 05:07 — REGNUM Поступление в гражданский оборот вакцины «Спутник М» от коронавируса для подростков ожидается уже на следующей неделе. Об этом 12 января рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Как пояснил специалист, и разработчик вакцины и Минздрав РФ «жесточайшим образом» относятся к контролю, поэтому препарат пройдёт проверку не в одной и не в двух структурах. Поступление вакцины в гражданский оборот ожидается на следующей неделе.

Вакцина «Спутник М» была зарегистрирована Миздравом России 24 ноября, она предназначена для вакцинации от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет. В состав препарата вошла 1/5 дозы «Спутника V» для взрослых.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что среди пациентов с выявленным заражением «Омикроном» оказались дети, в том числе в возрасте до трёх лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Среди пациентов с «Омикроном» оказались дети, в том числе раннего возраста