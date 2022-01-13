Приштина, , 06:43 — REGNUM Заместитель министра юстиции Косово Блерим Салаху 12 января заявил в эфире телеканала ATV, что законопроект о конфискации незаконного имущества в настоящее время находится на рассмотрении в министерстве и в скором времени будет внесен на голосование в парламент.

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По словам Салаху, закон предусматривает расследование источников обогащения всех чиновников и из родственников.

Блерим Салаху Мы составили этот законопроект и не собираемся останавливаться, поскольку каждая статья этого закона соответствует международным стандартам и Конституции Косово.

Политик сообщил о том, что выяснением источников обогащения чиновников займется специальное бюро. Незаконно нажитое имущество будет конфисковано судом в случае, если состояние чиновника, включая переданные им родственникам или третьим лицам средства, на 25 тысяч евро и более превышают размер полученных им законным путем средств.

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