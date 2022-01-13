В Косово пообещали расследовать источники обогащения чиновников
Приштина, Сербия, 13 января, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Заместитель министра юстиции Косово Блерим Салаху 12 января заявил в эфире телеканала ATV, что законопроект о конфискации незаконного имущества в настоящее время находится на рассмотрении в министерстве и в скором времени будет внесен на голосование в парламент.
По словам Салаху, закон предусматривает расследование источников обогащения всех чиновников и из родственников.
Политик сообщил о том, что выяснением источников обогащения чиновников займется специальное бюро. Незаконно нажитое имущество будет конфисковано судом в случае, если состояние чиновника, включая переданные им родственникам или третьим лицам средства, на 25 тысяч евро и более превышают размер полученных им законным путем средств.