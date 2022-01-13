Южно-Сахалинск, , 04:55 — REGNUM В Южно-Сахалинске из-за циклона, обрушившего на город сильный ветер и снежную метель, 13 января ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Метель Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска «Мэр Сергей Надсадин провёл заседание оперативного штаба по прохождению циклона в Южно-Сахалинске. На нём обсудили устранение последствий непогоды, которая продолжает оказывать серьёзное влияние на территорию городского округа».

В результате продолжающейся второй день непогоды в городе выпало уже 34% от среднемесячной нормы осадков. Прогнозируется, что снег и метель продолжатся в областном центре и 14 января, что осложняет работы по расчистке улично-дорожной сети. В городе также было зафиксировано десять аварийных отключений электроэнергии.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине, где с 12 января бушует мощный снежный циклон, школьники обучаются в дистанционном режиме, который для учащихся Южно-Сахалинска продлили и на 14 января.

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