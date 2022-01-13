Благовещенск, , 04:53 — REGNUM В Амурской области нет необходимости в привлечении мигрантов к трудовой деятельности. Об этом заявил глава региона Василий Орлов, подчеркнув, что иностранным работникам больше не намерены предоставлять соответствующие квоты, сообщило ИА AmurINFO.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Когда мы откроем границы, мы принципиально не дадим рабочих квот на строительные объекты. Только в каких-то исключительных случаях. Когда три года назад мы вводили нулевую квоту в сфере сельхозпроизводства, некоторые производители бросали на стол ручки и говорили, что мы губим сельское хозяйство. В итоге в этом году в регионе собрали 1 миллион 200 тысяч тонн сои. Рекордный показатель», — отметил глава региона.

Мигрантов не берут на работу в Приамурье уже три года. Сохранить такой подход руководство региона немерено и после того, как будут открыты границы. В том числе труд гастарбайтеров не будет использоваться при строительстве жилья. Исключение сделают только для высококвалифицированных специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области запретили привлекать мигрантов к работе в пассажирском транспорте и легковом такси. Соответствующее постановление, подписанное губернатором региона Александром Моором, было опубликовано 18 декабря 2021 года.