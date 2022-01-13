Благовещенск, 13 января 2022, 04:53 — REGNUM В Амурской области нет необходимости в привлечении мигрантов к трудовой деятельности. Об этом заявил глава региона Василий Орлов, подчеркнув, что иностранным работникам больше не намерены предоставлять соответствующие квоты, сообщило ИА AmurINFO.
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Мигрантов не берут на работу в Приамурье уже три года. Сохранить такой подход руководство региона немерено и после того, как будут открыты границы. В том числе труд гастарбайтеров не будет использоваться при строительстве жилья. Исключение сделают только для высококвалифицированных специалистов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области запретили привлекать мигрантов к работе в пассажирском транспорте и легковом такси. Соответствующее постановление, подписанное губернатором региона Александром Моором, было опубликовано 18 декабря 2021 года.