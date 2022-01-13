Смоленск, 13 января, 2022, 04:44 — ИА Регнум. К жилищно-строительному кооперативу — 1 из Смоленска, который работает в своей сфере почти 28 лет, поступил банкротный иск. Претензии кредитора арбитраж Смоленской области ещё к производству не принял, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Picserver.org Банкротство

Банкротные претензии возникли у МУП «Смоленсктеплосеть». Исковое заявление подано 12 января 2022 года. Сумма заявленного долга составляет 1 134 604,02 рубля.

В октябре 2021 года МУП выиграл один из споров с кооперативом, взыскав небольшой долг по договору горячего водоснабжения.

В 2021 году финансовые претензии к кооперативу были также у «СмоленскАтомЭнергоСбыта», обратившегося в суд с требованием на сумму около 15 тыс. рублей. Позднее истец отказался от иска.

Из сведений в едином госреестре юридических лиц следует, что ЖСК учрежден в январе 1994 года. Его председатель с 2012 года — Вера Кузнецова. Учредителями числятся шесть физических лиц.