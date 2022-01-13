Ла-Пас, , 04:38 — REGNUM Судебные слушания по делу о госперевороте, обвиняемой по которому проходит бывшая исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес, состоится в ближайшие дни. Об этом 12 января сообщил глава МВД Руспублики Эдуардо дель Кастильо в своём Facebook.

Жанин Аньес (в центре) Web.senado.gob.bo

Дель Кастильо уточнил, что перед судом по делу о госперевороте предстанут Жанин Аньес Чавес, бывшие члены военного командования и экс-глава боливийской полиции.

Аньес содержат под арестом с 13 марта 2021 года. В рамках дела о госперевороте против неё были выдвинуты обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. Кроме неё, по данному делу были арестованы несколько экс-министров и бывшие командующие армией, ВМС и ВВС. Сама Аньес считает себя жертвой политического преследования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что дочь экс-главы Боливии Жанин Аньес, обратилась 21 декабря к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой защитить мать от пыток.

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