Южно-Сахалинск, , 04:34 — REGNUM На Сахалине, где с 12 января бушует мощный снежный циклон, школьники обучаются в дистанционном режиме, который для учащихся Южно-Сахалинска продлили и на 14 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Метель Цитата к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания

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13 января дистанционно учатся все школьники в Корсаковском, Долинском, Томаринском, Анивском, Холмском, Невельском, Макаровском районах и Южно-Сахалинске.

Снежный циклон также достиг Северо-Курильска и там местные власти приняли решение перевести в онлайн-режим обучения первую школьную смену.

Из-за непогоды уже принято решение, что школьники Южно-Сахалинска продолжат дистанционное обучение и 14 января. По остальным территориям местные власти будут принимать решение на местах.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине из-за низкой видимости перекрывают движение по дорогам.