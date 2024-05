Вашингтон, 13 января, 2022, 04:30 — ИА Регнум. В США в возрасте 78 лет скончалась одна из основательниц американской девичьей группы The Ronettes Вероника (Ронни) Беннетт (Спектор), супруга знаменитого музыкального продюсера Фила Спектора. Об этом говорится в опубликованном 12 января на сайте певицы заявлении её семьи.

tookapic Микрофон

«Ронни прожила жизнь с огоньком в глазах, пылким характером, саркастичным чувством юмора и улыбкой на лице».

Причиной смерти стал рак.

Группа The Ronettes была создана сёстрами Беннет и их двоюродной сестрой Недрой Тэлли в 1959 году, а название The Ronettes обрела в 1961. С 1963 года с группой начал работать Фил Спектр, первый совместный проект с которым «Be My Baby» стал саундтреком к фильму «Грязные танцы» и принёс исполнительницам мировую известность. По версии журнала The Rolling Stone, Ронни Спектр занимает 69-ю позицию в списке «Ста величайших исполнителей всех времён».