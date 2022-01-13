Лондон, , 04:13 — REGNUM Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, вступившая в должность в сентябре прошлого года, планирует посетить с визитом Москву. Об этом 12 января сообщает газета Times.

Лиз Трасс Tom Witham

По данным издания, визит может состояться уже в начале февраля. Другой источник издания опровергает эту информацию, отметив, что никаких приготовлений к поездке в Россию не ведётся.

В то время в окружении Трасс заявили, что глава МИД Британии увлечена идеей поездки в Москву и всерьёз рассматривает возможность совершить визит в Россию, если «момент будет правильным» и это будет полезно для достижения внешнеполитических целей страны.

Стоит отметить, что главы МИД Великобритании не посещали Россию с 2017 года, когда в Москву приезжал нынешний премьер-министр страны Борис Джонсон.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МВД Великобритании Дэмиан Хидс назвал Россию «враждебным государством».

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