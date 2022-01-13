Петропавловск-Камчатский, , 04:09 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Солодов выразил соболезнования родным и близким умершей в больнице 18-летней девушки.

Больничная палата Mos.ru

«11 января в краевой больнице скончалась 18-летняя девушка. Такая смерть — страшная трагедия, и я выражаю искренние соболезнования родным и близким. Это невосполнимая утрата.

Но в данном случае важно ещё и досконально разобраться в ситуации, в причинах смерти. Минздравом края создана комиссия, которая проведёт тщательную проверку всех обстоятельств, поручил заняться этим лично министру здравоохранения и буду держать вопрос на личном контроле.

Также обязательно проинформирую о выводах комиссии — безусловно, с соблюдением требований медицинской тайны», — сказал Владимир Солодов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в социальных сетях Камчатки обсуждается внезапная смерть 18-летней девушки. Предполагается, что она скончалась после прививки от коронавируса.