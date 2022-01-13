Нальчик, 13 января, 2022, 04:15 — ИА Регнум. Банкротное дело в отношении банка «Прохладный», который осенью 2020 года остался без лицензии, арбитраж Кабардино-Балкарии прекратил. Третье лицо — ООО «ТД «Севкаврентген» полностью погасило все обязательства кредитной организации, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

В решении суда уточняется, что 10 декабря 2021 года конкурсный управляющий банка произвел расчеты с кредиторами. 21 декабря владельцы «Прохладного» отказались выкупить имущество банка, и теперь в течение 30 рабочих дней после завершения конкурсного производства оно должно быть передано третьему лицу — ООО «ТД «Севкаврентген».

После получения конкурсным управляющим определения суда о завершении процедуры несостоятельности сведения об этом будут направлены в ЦБ РФ «для аннулирования записи о регистрации банка в книге государственной регистрации кредитных организаций».

Этим же решением уполномоченный регистрирующий орган обязали «представить в суд копию свидетельства о ликвидации кредитной организации — Банк «Прохладный».

Компания, которая выплатила долги проблемного банка, принадлежит Наталье Слесаревой, других активов не имеющей. Примечательно: один из совладельцев банка — Роман Пономаренко также является совладельцем ООО «Севкаврентген-Д», но юридически оно с торговым домом Слесаревой не связано.

Ранее было прекращено ликвидационное дело в отношении этого же банка, который лишился лицензии в октябре 2020 года. Одновременно с ним лицензию отозвали и у банка «Майский», который был ликвидирован 24 декабря 2021 года.

В «Прохладном», который по размеру активов в РФ занимал 348-е место, около 99,8% доли принадлежало экс-депутату парламента Кабардино-Балкарии Хасану Дешеву.