Долги проблемного банка экс-депутата Кабардино-Балкарии полностью погашены
Нальчик, 13 января, 2022, 04:15 — ИА Регнум. Банкротное дело в отношении банка «Прохладный», который осенью 2020 года остался без лицензии, арбитраж Кабардино-Балкарии прекратил. Третье лицо — ООО «ТД «Севкаврентген» полностью погасило все обязательства кредитной организации, передаёт ИА REGNUM.
В решении суда уточняется, что 10 декабря 2021 года конкурсный управляющий банка произвел расчеты с кредиторами. 21 декабря владельцы «Прохладного» отказались выкупить имущество банка, и теперь в течение 30 рабочих дней после завершения конкурсного производства оно должно быть передано третьему лицу — ООО «ТД «Севкаврентген».
После получения конкурсным управляющим определения суда о завершении процедуры несостоятельности сведения об этом будут направлены в ЦБ РФ «для аннулирования записи о регистрации банка в книге государственной регистрации кредитных организаций».
Этим же решением уполномоченный регистрирующий орган обязали «представить в суд копию свидетельства о ликвидации кредитной организации — Банк «Прохладный».
Компания, которая выплатила долги проблемного банка, принадлежит Наталье Слесаревой, других активов не имеющей. Примечательно: один из совладельцев банка — Роман Пономаренко также является совладельцем ООО «Севкаврентген-Д», но юридически оно с торговым домом Слесаревой не связано.
По данным госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», на начало декабря 2021 года долги банка перед 85 кредиторами составляли 817,744 млн рублей.
Ранее было прекращено ликвидационное дело в отношении этого же банка, который лишился лицензии в октябре 2020 года. Одновременно с ним лицензию отозвали и у банка «Майский», который был ликвидирован 24 декабря 2021 года.
В «Прохладном», который по размеру активов в РФ занимал 348-е место, около 99,8% доли принадлежало экс-депутату парламента Кабардино-Балкарии Хасану Дешеву.