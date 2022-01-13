Петропавловск-Камчатский, , 04:05 — REGNUM В социальных сетях Камчатки обсуждается внезапная смерть 18-летней девушки. Предполагается, что она скончалась после прививки от коронавируса.

Вакцина от коронавируса Mos.ru

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Какой-либо официальной информации от официальных структур и ведомств, в том числе минздрава региона, пока нет.

«Единственное, что удалось узнать, что девушка действительно поступила в больничное учреждение после осложнений, возникших от прививки. Девушка скончалась 11 января. По имеющейся информации, которую удалось получить, девушка состояла в рядах общественников и волонтеров, ведущих активную деятельность в помощи нуждающимся», — написал «Камчатский репортёр».

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Как сообщало ИА REGNUM, четырехнедельный фиксированный интервал между получением первой и второй дозы вакцины от COVID-19 обеспечивает недостаточную защиту пациентов от болезни, в результате риск их смерти увеличивается на 10%.